Пожар произошел на ростовской свиноферме Агрокомплекса Ткачева

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел на свиноферме в Ростовской области, принадлежащей "Агрокомплексу им. Н.И.Ткачева", одному из крупнейших агрохолдингов в России.

По данным ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в одном из корпусов свиноводческого предприятия в хуторе Гусев.

В 12:47 (время совпадает с московским) поступило сообщение, что в хуторе Гусев на свиноводческом предприятии загорелся производственный корпус. Частично обрушилась конструкция здания. Корпус размером 100 на 20 метров. Пожар был на всей площади.

В 14:45 пожар удалось локализовать на площади 2 тыс. кв. м. Проводится разборка и проливка сгоревших конструкций.

В пресс-службе агрохолдинга сообщили, что ферма принадлежит "Агрокомплексу им. Н.И.Ткачева".

"Ферма наша, возгорание устранено, пострадавших (людей - ИФ) нет", - сказал представитель компании, не уточнив возможный размер ущерба и пострадавшее поголовье.

Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и другие. Собственная торговая сеть холдинга превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.