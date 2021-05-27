Более 11 тыс. свиней погибло при пожаре в Ростовской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Свыше 11 тыс. свиней погибло в результате пожара на свиноферме в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, всего на ферме было 11,29 тыс. свиней. Было застраховано только оборудование.

Днем 27 мая на свиноводческом предприятии в хуторе Гусев загорелся производственный корпус. Частично обрушилась конструкция здания.

В 16:15 пожар был полностью ликвидирован.

Изначально предполагалось, что ферма принадлежит "Агрокомплексу им. Н.И.Ткачева". Однако позже "Интерфаксу" сообщили, что свинокомплекс, на котором произошел пожар, не имеет отношения к группе компаний "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева".