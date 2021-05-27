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В ЕС возмущены внесением РФ в список нежелательных трех немецких НПО

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что Европейский союз отвергает принятое 26 мая генеральным прокурором России решение о включении трех немецких неправительственных организаций (НПО) в список "нежелательных организаций".

"Это решение, направленное против Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e.V., является последним примером пренебрежения российских властей к жизнеспособному гражданскому обществу. Решение генерального прокурора России в итоге вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе.

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В документе отмечается, что "Европейский союз полностью поддерживает ключевую роль независимых НПО в развитии взаимопонимания между странами и улучшении отношений между ними".

В Брюсселе считают, что в деятельности немецких неправительственных организаций ничто не оправдывает принятого российскими властями решения.

"Мы призываем российские власти отменить это решение и внести свой вклад в развитие контактов между людьми на благо как России, так и Европейского союза", - сказано в сообщении представителя ЕВС.

ЕС Германия Россия

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