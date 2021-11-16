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Еще одна санитарка пансионата в Самаре пойдет под суд за избиение ребенка

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит дело санитарки самарского пансионата для детей-инвалидов, обвиняемой в нанесении побоев воспитаннику, сообщает СКР. В сентябре в суд было направлено дело об истязании трех детей-инвалидов другой сотрудницей пансионата.

В РоссииЕще два дела завели после проверки в самарском пансионате для детей-инвалидовЧитать подробнее

По версии следствия, в апреле 2021 года санитарка отделения "Милосердие" самарского пансионата для детей-инвалидов наносила побои воспитаннику учреждения, 2006 г.р., страдающему рядом заболеваний. Кроме того, женщина привязывала его к кроватям с помощью лоскутов ткани, хотя назначения врача о применении мер физического стеснения не было.

Санитарке предъявлено обвинение по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее сообщалось, что в ходе проверки в пансионате был выявлен ряд нарушений. Директор учреждения сразу же была уволена. В день проверки у детей в меню был салат, состоящий из одного репчатого лука. Воспитанники были одеты в рваную одежду. Лежачим детям пролежни смазывали зеленкой.

Самара

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