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Российские пограничники задержали японскую шхуну с крабом возле Сахалина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Японскую рыболовецкую шхуну с крабом на борту задержали сахалинские пограничники в пятницу в Охотском море. Судно находилось в исключительной экономической зоне РФ.

Шхуна под флагом Японии опасно маневрировала и остановилась только после предупредительной стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

Отмечается, что экипаж шхуны не выполнил законное требование пограничников об остановке и попытался скрыться. Во время преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Пограничниками была "произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф".

На борту японского судна пограничники обнаружили живых крабов разных видов, а также варено-мороженую крабовую продукцию и промысловое оборудование. Шхуна задержана и доставлена в порт Корсаков (юг Сахалина) для разбирательства.

РФ Сахалинская область Охотское море Япония

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