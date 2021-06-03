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Москва заявила протест Токио из-за инцидента с японской рыболовной шхуной

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ в четверг заявил решительный протест посольству Японии в Москве в связи с инцидентом 28 мая с японской рыболовной шхуной "Эйхо-мару 172".

В сообщении МИД РФ говорится, что судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ у Сахалина. Оно не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании "опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".

Отмечается, что "российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права".

Судно "Эйхо-мару 172" отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства, уточняется в сообщении.

РФ Япония

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