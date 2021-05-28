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В Петербурге арестованы бывшие сотрудники "Водоканала"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд арестовал до 25 июля двух бывших сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" по делу о хищении почти 5 млн рублей при строительстве входной группы футбольного стадиона на Крестовском острове. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

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Это Андрей Поздеев и Роман Бурашников. Им вменили мошенничество в особо крупном размере ( ч.4 ст.159 УК). Обоих задержали 26 мая. О задержании правоохранительные органы ничего не сообщали.

Как было сказано в ходатайстве следствия об их аресте, в марте 2017 года Фонд капитального строительства и реконструкции и ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" заключили госконтракт на завершение строительства входной группы стадиона на Крестовском острове. В 2017-2019 годах действовавшие от лица "Водоканала"Поздеев и Бурашников, а также их соучастники обеспечили заключение договоров с ООО "Фортис" и ЗАО "Проектное Агентство" на поставку оборудования для строительно-монтажных работ. Под видом оборудования марки Jafar было поставлено более дешевое другой марки, разницу в 4,8 млн рублей фигуранты похитили, полагает следствие.

Бурашников и его адвокат просили назначить ему домашний арест, отмечая, что у него на иждивении двое детей и жена находится в декретном отпуске. Поздеев тоже просил домашний арест. Защита обоих указывала, чтоприведенные в ходатайстве следователя доводы не подтверждаются представленными материалами дела.

19 мая 2021 года этот же суд приговорил бывшего вице-губернатора Петербург Марата Оганесяна к пяти с половиной годам колонии строгого режима за взяточничество при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Строительство шло непросто.

Крестовский Петербург Куйбышевский суд Водоканал Санкт-Петербурга

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