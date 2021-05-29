В РПЦ подготовили список разрешенных и запрещенных для священников работ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви подготовили документ, посвященный практике параллельного труда священнослужителей на нецерковной работе, который определил общие рамки и критерии приемлемых для них профессий.

"Понятное дело, что те профессии, которые позорили бы православного священника, для него недопустимы, не совместимы с его саном. Также есть и некоторые другие профессии, которые сами по себе ничего позорного не имеют, но священникам запрещено ими заниматься еще с древности", - рассказал "Интерфаксу" член редакционного совета Межсоборного присутствия священник Георгий Максимов.

На этой неделе в Москве прошел пленум Межсоборного присутствия - совещательного органа РПЦ, участники которого среди прочих приняли документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей". Теперь он будет направлен на суд Архиерейского Собора, запланированного на середину ноября.

Древние каноны запрещают священнику быть правителем, мирским государственным начальником, нести воинскую службу. "Речь не о капелланах, а именно о тех, кто принимает участие в боевых действиях с оружием в руках", - пояснил собеседник агентства.

Члены Межсоборного присутствия указали, что профессиональные занятия спортом тоже не годятся для священника. "Но я подчеркну, что речь идет именно о профессиональном занятии спортом. Даже патриарх призывает домашним спортом заниматься, но когда речь идет о профессиональном занятии спортом, то здесь от спортсмена предполагается полная отдача, и не получится это совмещать со священническим служением, которое тоже предполагает полную отдачу. Он должен или одному, или другому себя отдавать", - сказал отец Георгий.

При этом документ не запрещает священникам подрабатывать водителями. "В целом, конечно, есть определенный риск, но, как мы знаем, многие водители всю жизнь водят и никогда никого не сбивают", - уточнил собеседник агентства.

Также священникам предлагается запретить всякую сценическую деятельность, в том числе не приветствуется участие в вокальных шоу. Подразумевается, что священники не подрабатывают официантами и барменами, не работают в игорных домах. Священнику не возбраняется быть врачом, но он не может совершать аборты и практиковать эвтаназию.

Авторы документа указали приемлемость для священника разнообразной интеллектуальной и творческой деятельности. Так, священнослужитель может быть педагогом, репетитором, консультантом, переводчиком и художником. Кроме того, можно продавать изделия собственного производства, в том числе сельские священники смогут торговать излишками своего урожая.