Песков заявил о виде на жительство в Белоруссии у россиянки Сапеги

Пресс-секретарь президента РФ не рассказал о содержании документов, которые привез в Сочи Александр Лукашенко

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По инициативе президента РФ Владимира Путина на его переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поднята тема задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", - сказал Песков журналистам в субботу.

Он добавил: "Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона".

Песков сообщил, что президент РФ поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки.

Он отказался рассказать журналистам о содержании папки с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Путиным в Сочи привез Лукашенко. "Нет, поподробнее узнать нельзя (...) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию", - сказал пресс-секретарь.

Песков также заявил, что позиция Москвы по поводу инцидента с посадкой самолета Raynayr в Минске 23 мая основана на четком соблюдении международных норм авиасообщения.

"Могу сказать, что мы как были, так и есть, против этих множественных расследований, скорее, эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьезного подхода, основанного на соответствующих нормах международного права в сфере авиаперевозок", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал журналистам, что Лукашенко продолжает свой визит в Россию, переговоры с Путиным продолжаются уже два дня.

Экстренная посадка рейса Ryanair

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны.

Адвоката к Сапеге впервые пустили накануне, 28 мая. Россиянка рассказала Александру Филановичу, что физическое насилие к ней не применяли.

В пятницу суд Партизанского района Минска отклонил жалобу Сапеги на ее задержание.