Власти Бурятии сообщили о нарастании третьей волны COVID в республике

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Темпы заражения коронавирусом выросли в Бурятии, в регионе "нарастает третья волна пандемии", власти усиливают ограничительные и профилактические меры, сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Минздраву Бурятии поручено развернуть дополнительные койки в ковидных стационарах республики. Медицинские организации усиливают работу call-центров, а также горячей линии 122", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 2 июня по 1 июля приостанавливаются профосмотры и диспансеризация некоторых групп взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ.

Минпрому Бурятии поручено проследить, чтобы в аптеках региона было достаточно лекарств для лечения COVID-19.

Число суточных заражений коронавирусом, по данным властей, выросло в четыре раза. На 31 мая было выявлено еще 92 новых случая. Правительство республики отмечает "нарастание третьей волны" COVID-19 в регионе.

В связи с этим принято решение спортивные и физкультурные мероприятия проводить без зрителей. Исключения возможны, уточняет пресс-служба, но число зрителей не должно превышать 50% и требует согласования Минспорта.

Ранее решением оперштаба в Бурятии до 31 июля был продлен комплекс ограничительных мер по коронавирусу - самоизоляция для людей старше 65 лет, соблюдение социальной дистанции. Помимо этого, ограничена работа кафе и ресторанов, там пока нельзя проводить банкеты и фуршеты, свадьбы и корпоративы. Библиотеки и читальные залы работают с 75% загрузкой.

На сегодняшний день число зараженных COVID-19 жителей Бурятии превысило 38,5 тыс. человек, умерли почти 900 инфицированных.