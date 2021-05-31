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ФСБ выявила почти сотню нелегальных "оружейников" в 25 регионах

ФСБ выявила почти сотню нелегальных "оружейников" в 25 регионах
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ФСБ провела крупную спецоперацию в нескольких регионах страны, в результате которой пресечена деятельность почти 100 нелегальных "оружейников".

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что сотрудники службы вместе с МВД России и Росгвардией пресекли деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Были закрыты 29 подпольных мастерских по переделке оружия. Из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Сотрудниками ФСБ изъяты три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов , 88 карабинов, винтовок и ружей.

Кроме того, обнаружены семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "РГО"), более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в мае 2021 г. в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.​​​​

Это уже третья подобная спецоперация в текущем году, о которой сообщает ФСБ.

Так, в январе спецслужба отчиталась о задержании 43 подпольных "оружейников" в 19 регионах России, были закрыты 28 нелегальных мастерских. В минувшем марте ЦОС сообщал о задержании 72 человек, причастных к переделке оружия в 28 регионах. Тогда из незаконного оборота были изъяты 251 единица огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатых веществ. В апреле сообщалось о задержании 55 человек, занимавшихся нелегальным оружием.

ФСБ

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