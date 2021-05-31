У "Ростелекома" произошел сбой на Камчатке из-за обрыва кабеля

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Порыв кабеля сторонней организацией стал причиной сбоя связи у абонентов "Ростелекома" на Камчатке, сообщила "Интерфаксу" директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Дальний Восток" (структурное подразделение "Ростелекома") Любовь Алексеева.

"Специалисты "Ростелекома" прибыли на место повреждения. Причина - обрыв кабеля сторонней организацией при проведении земляных работ (обнаружена вырытая траншея). Ведутся восстановительные работы", - сказала руководитель департамента.

Оператор связи устанавливает организацию, которая проводила земляные работы.

Как сообщалось, в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве) в понедельник специалисты "Ростелекома" зафиксировали аварийный сигнал на полуострове. Абоненты "Ростелекома" остались без интернета и частично без телефонной связи.

"Ростелеком" является основным поставщиком услуг связи на полуострове.