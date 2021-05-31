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МТС запустила пилотные зоны 5G в Петербурге

Одной из зон стала основная площадка для ПМЭФ-2021

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило, что запустило в Петербурге и пригородах пользовательскую пилотную сеть 5G в 16 локациях.

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в восьми локациях в самом Петербурге: "Экспофорум" (основная площадка ПМЭФ-2021), Дворцовая площадь, стадион "Газпром Арена" и площадь перед ним, Яхтенный мост, технопарк "Ленполиграфмаш", Ботанический сад, Площадь Искусств и Малая монетная улица.

Еще шесть зон открыты в Кронштадте - сквер у Музея истории Кронштадта, Летний сад, улица Восстания, улица Посадская, проспект Ленина и Кронштадтский хлебозавод.

С 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться.

30 марта МТС открыла в Санкт-Петербурге R&D-центр для разработки и вывода на рынки продуктов и решений на основе технологий 5G. Резиденты могут тестировать свои решения в сети 5G и получить поддержку экспертов МТС и партнеров центра. Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС или другими крупными российскими и международными компаниями. Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш". Его технологическим партнером стала компания Ericsson.

Ранее сообщалось, что МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы

МТС Петербург Кронштадт ПМЭФ

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