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Активистку "Левого сопротивления" приговорили к шести годам колонии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - 2-й западный окружной военный суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима активистке движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Ранее в понедельник сообщалось, что прокурор в ходе судебных прений просил суд приговорить Полюдову к семи годам колонии общего режима, а также запретить ей публиковать информацию в интернете сроком на четыре года.

Суд признал Полюдову виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета) и части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

"Суд по одному из эпизодов переквалифицировал действия Полюдовой с части 1 статьи 205.2 на часть 1 статьи 280 УК РФ", - уточнил адвокат.

По словам Соловьева, поводом к возбуждению дела стала ее публикация во "ВКонтакте", в которой она якобы оправдывает деятельность чеченских террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Помимо этого, суд также признал Полюдову виновной в оправдании терроризма за ее высказывания о действиях Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.

Согласно решению суда, активистке запрещено работать в СМИ и организовывать массовые мероприятия на протяжении четырех лет. Также суд запретил ей на четыре года публиковать информацию в интернете.

Ранее адвокат Соловьев сообщал агентству, что в конце февраля прокуратура удовлетворила его ходатайство о прекращении уголовного преследования Полюдовой по части 1 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Однако суд отказался отпускать ее из-под стражи.

По данным СМИ, в 2016 году она была приговорена к двум годам колонии-поселения по делу о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Она стала первой, кто был осужден по данной статье.

Левое сопротивление Дарья Полюдова

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