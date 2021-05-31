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Прокурор запросил 7 лет колонии для активистки Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель запросил наказание в виде семи лет колонии общего режима для активистки движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой, которая обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности.

"Прокурор запросил для Дарьи Полюдовой семь лет колонии общего режима, а также запретить ей публиковать информацию в интернете в течение четырех лет", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

Полюдова была арестована в сентябре 2020 года по подозрению в призывах к сепаратизму и терроризму. Ей предъявлено обвинение части 2 статьи 205.2 УК РФ.

По словам адвоката, поводом к возбуждению дела стала ее публикация во "ВКонтакте", в которой она якобы оправдывает деятельность чеченских террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

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Кроме того, девушке предъявлено еще одно обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) за ее высказывания о действиях Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.

Ранее адвокат Соловьев сообщал агентству, что в конце февраля прокуратура удовлетворила его ходатайство о прекращении уголовного преследования Полюдовой по части 1 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Однако суд отказался отпускать Полюдову из-под стражи.

По данным СМИ, в 2016 году Полюдова была приговорена к двум годам колонии-поселения по делу о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Она стала первой, кто был осужден по данной статье.

Дарья Полюдова Левое сопротивление

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