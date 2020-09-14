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Арестованную активистку Полюдову обвинили в оправдании терроризма

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Арестованной в январе активистке "Левого сопротивления" Дарье Полюдовой предъявлено обвинение в оправдании терроризма, сообщил адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев. Полюдову арестовали по подозрению в призывах к сепаратизму и терроризму, теперь в ее деле появилось новое обвинение.

Поводом стали ее высказывания о действиях Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 года.

Таким образом, Полюдовой предъявлены обвинения по трем эпизодам: по части 1 статьи 205.2 УК ("оправдание терроризма), по части 1 статьи 205.2, и по части 1 статьи 280 (призывы к нарушению территориальной целостности России).

Арест ей продлили до 13 ноября 2020 года.

В 2016 году Полюдова была приговорена к двум годам колонии-поселения за попытку организовать акцию за федерализацию Кубани. Она стала первой осужденной по статье о призывах к сепаратизму.

Житель Подольска Евгений Манюров устроил стрельбу в центре Москвы днем 19 декабря. Погибли два сотрудника ФСБ, подозреваемый также был застрелен. По факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Дарья Полюдова Леонид Соловьев ФСБ Лубянка Евгений Манюров Кубань

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