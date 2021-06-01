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Детский омбудсмен РФ предложила вовлечь мужчин в пропаганду отказов от абортов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает вовлечь в программу пропаганды отказа от абортов мужчин, поскольку они тоже могут влиять на выбор женщины.

"Представляется, что в пропаганду отказа от абортов должны быть вовлечены, к примеру, не только женщины, но и мужчины", - говорится в итоговом докладе омбудсмена.

Согласно официальной статистике, число абортов в России с 2018 по 2020 год сократилось на 20,6% (567 тыс. - 2018 г., 523 тыс. - 2019 г., 2020 г. - 450 тыс., из них 90 тыс. - медикаментозно). Из них среди несовершеннолетних количество абортов уменьшилось на 19,5 % с 4 645 до 3 739.

Однако Кузнецова обращает внимание на то, что в целом абортов может проводиться больше: "В официальную статистику не входят случаи самостоятельного приобретения и принятия в домашних условиях абортивных медикаментов. В связи с чем реальная ситуация с абортами в Российской Федерации остается неизвестной... Более того, данный латентный фактор говорит и о том, что некоторая часть женщин может быть не охвачена различными формами поддержки или даже не информирована о них".

Кузнецова предложила наращивать информирование и меры поддержки беременных женщин, в том числе в рамках ОМС.

Основными причинами, по которым женщины в РФ делают аборт, являются финансовые трудности у беременных или психологическая неготовность к рождению ребенка, нежелание рождения ребенка со стороны близких женщины, в том числе ее партнера, говорится в докладе.

Анна Кузнецова

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