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Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС

По данным СМИ, главный репродуктолог Минздрава ранее предложил проводить аборты только в "абортариях", которые призвал подчинить ФСИН

Минздрав России отказался выводить аборты из системы ОМС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав не поддержал предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в четверг в министерстве.

"Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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В нем отмечается, что с 2012 года Минздрав России реализует комплексную программу профилактики абортов: женщинам оказывается психологическая помощь (при женских консультациях и родильных домах работают 1,5 тыс. кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию).

"Проводимые Минздравом России мероприятия дают ощутимые результаты. Так, только за один 2019 год число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, или более чем на 29,9 тыс. случаев, за пять лет - на 41%, то есть более чем на 182,1 тыс. случаев в год", - отмечают в ведомстве.

Ранее общественное движение "Мужской путь" предложило вывести аборты из системы ОМС, а главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин - проводить аборты только в специальных "абортариях", которые нужно подчинить ФСИН, сообщали СМИ.

Минздрав РФ

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