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Два корабля "Союз" закажут для будущих космических туристов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Главкосмос" планирует заказать два пилотируемых корабля "Союз" для будущих космических туристов, они будут готовы к концу 2023 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Главкосмос" под руководством "Роскосмоса" ведет работу с предприятиями отрасли по созданию опережающего "задела" в части создания космической техники – мы хотим быть готовыми к тому, чтобы услугу коммерческого космического полета можно было предложить заказчику в конце 2023 года. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими представителями заказчиков", - сказал Лоскутов.

"Корабли после завершения всех корпоративных процедур должны быть заказаны под космических туристов – это призвано сократить срок ожидания готовности матчасти, чтобы коммерческим участникам космического полета не приходилось слишком долго ждать", - добавил он.

Ранее ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что Совет директоров корпорации одобрил заключение договора между "Энергией" и "Главкосмосом" на "изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС". Ориентировочная цена составит 5,06 млрд рублей.

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

АО "Главкосмос" – дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" и главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.

Главкосмос РКК Энергия

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