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29 детских садов эвакуировали в Братске из-за сообщения о минировании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Братске (Иркутская область) 29 детских садов получили в среду сообщения о минировании, воспитанники эвакуированы, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня утром 29 детских садов получили сообщения о минировании учреждения. Письмо поступило по электронной почте ночью. После прочтения сообщения руководством садов были приняты оперативные меры. Никто из детей на пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети эвакуированы в близлежащие школы, где им обеспечат питание и соответствующий уход.

На месте работают правоохранительные органы.

Другие детские сады города продолжают работать в штатном режиме.

"Конечно, мы проведем внеплановые проверки, ограничим доступ посторонних лиц на территорию детских садов и оздоровительных учреждений для того, чтобы обезопасить безопасность и принять все неотложные меры", - приводятся в сообщении слова заммэра по социальным вопросам Марины Зубаковой.

Братск Иркутская область

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