Владельцев игровых платформ предложили обязать хранить переговоры геймеров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил законодательно обязать владельцев игровых платформ хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также информацию о пользователях и содержимое сообщений, в том числе видео и аудио.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование экспертов ГРЧЦ от 28 мая. Авторы работы пишут, что в области гейминга и киберспорта необходимо ввести механизмы регулирования, поскольку там остаются высокими риски правовой неопределенности.

По их оценке, к примеру, игры Among Us и Fortnite превратились фактически в социальные сети, а это создает риск возможного "негативного влияния на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма". Кроме того, сервисы для сбора донатов могут использоваться для отмывания.

Для "предотвращения угроз экономического характера" в ГРЧЦ предлагают установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов.

Требования хранить данные пользователей и их переписки уже введены для операторов связи и организаторов распространения информации (администраторов форумов, мессенджеров, соцсетей и сервисов знакомств", напоминает газета.

В Роскомнадзоре изданию сказали, что считают предложения ГРЧЦ актуальными, но требующими "широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли".

Интерес государств к регулированию рынка игр заметно вырос после того, как в пандемию игровые проекты становились площадками для общения, отметил "Коммерсанту" продюсер Pixonic Максим Фомичев. Для примера он привел Китай, где запретили серию игр Animal Crossing от Nintendo за политические заявления игроков.

Опрошенные изданием эксперты считают малоперспективным требование хранить переписку геймеров, поскольку "средства идентификации автора и получателя сообщения в играх фактически отсутствуют", а также что владельцы игровых платформ во избежание затрат могут предпочесть отключить участникам возможность общения.

По оценке игрового подразделения Mail.ru Group - My.Games, в 2020 году объем российского рынка видеоигр в 2020 году вырос на 35%, до 163,4 млрд рублей. По оценкам PwC, объем российского рынка киберспорта в 2019 году достиг $28,6 млн (1,85 млрд рублей).