Мурашко ожидает ввода "Спутника Лайт" в гражданский оборот в июне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минздрав РФ ожидает, что российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" будет запущена в гражданский оборот в июне, сообщил глава ведомства РФ Михаил Мурашко.

"Он сейчас в производстве уже. Завершат производство, контроль качества... В июне мы хотели бы, чтобы он появился. Ждём", - сказал Мурашко "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного экономического форума.

6 мая Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". В РФПИ сообщали, что эффективность этого препарата составила 79,4%, серьезных побочных эффектов у испытуемых выявлено не было.

"Стоимость одной инъекции "Спутник Лайт" на зарубежных рынках составит менее $10, а стандартные требования к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию) обеспечивают простую логистику препарата", - говорится в пресс-релизе.

В фонде считают, что "схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики".