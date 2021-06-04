Путин назвал условия для контактов с компаниями из недружественных стран
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова строить экономические отношения даже с недружественными странами, сотрудничая с теми людьми и компаниями, которые ее не считают врагом, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.
Так он ответил на вопрос, как привлекать инвестиции из недружественных России стран.
"С опорой на тех людей, у которых достаточно здравого смысла, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе", - добавил он.
Для примера он привел представительную делегацию американских бизнесменов, которые традиционно присутствуют на ПМЭФ: "Это лучший показатель того, что американский бизнес заинтересован в работе в России и, несмотря на все политические ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке".
Российский рынок он назвал интересным и перспективным.
"Некоторые компании поддерживают свою капитализацию именно за счёт того, что работают в России и имеют здесь свои активы. Особенно это касается энергетики", - отметил президент.
23 апреля Путин выпустил указ о противодействии недружественным действиям иностранных государств. Указ ограничивает возможности дипмиссий и консульских служб таких государств нанимать физлиц, находящихся на территории России.
13 мая правительство составило список недружественных иностранных государств, это оказались Чехия и США.