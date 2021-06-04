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ПМЭФ-2021

Путин назвал условия для контактов с компаниями из недружественных стран

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия готова строить экономические отношения даже с недружественными странами, сотрудничая с теми людьми и компаниями, которые ее не считают врагом, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос, как привлекать инвестиции из недружественных России стран.

"С опорой на тех людей, у которых достаточно здравого смысла, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе", - добавил он.

Для примера он привел представительную делегацию американских бизнесменов, которые традиционно присутствуют на ПМЭФ: "Это лучший показатель того, что американский бизнес заинтересован в работе в России и, несмотря на все политические ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке".

Российский рынок он назвал интересным и перспективным.

"Некоторые компании поддерживают свою капитализацию именно за счёт того, что работают в России и имеют здесь свои активы. Особенно это касается энергетики", - отметил президент.

23 апреля Путин выпустил указ о противодействии недружественным действиям иностранных государств. Указ ограничивает возможности дипмиссий и консульских служб таких государств нанимать физлиц, находящихся на территории России.

13 мая правительство составило список недружественных иностранных государств, это оказались Чехия и США.

Владимир Путин ПМЭФ США Чехия

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