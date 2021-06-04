Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Новосибирского автоинспектора освободили после требования Бастрыкина

В отношении сотрудников новосибирского СК, просивших арестовать полицейского, назначены проверки

Новосибирского автоинспектора освободили после требования Бастрыкина
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин добился освобождения из-под ареста автоинспектора, смертельно ранившего в Новосибирской области предполагаемого правонарушителя Векила Абдуллаева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня по поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Ранее она сообщила, что Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении автоинспектора, смертельно ранившего из пистолета Абдуллаева.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области "немедленно доложить об основаниях возбуждения этого уголовного дела, а также ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу".

Проверки в отношении следователей

По данным Петренко, в отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, "назначены служебные проверки".

Уголовное дело по поручению Бастрыкина передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат. Также он поручил дать правовую оценку действиям всех участников произошедших 28 мая событий, сообщила Петренко.

Еще одно дело

Кроме этого, отметила она, "возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 318, 319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти)".

"В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны", - сообщила представитель СК.

Выстрел в голову

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе Новосибирской области водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй – 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев – попытался отбить товарища.

Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, после чего произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

Позднее суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Он обвиняется по пунктам "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, причинением тяжких последствий).

СКР Александр Бастрыкин Новосибирская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 4 июня

Путин назвал нелепыми обвинения в адрес РФ в кибератаках на США

ПМЭФ-2021

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Россиянка Кузьменко получила восемь лет колонии за госизмену

Минтруд определился с переносами праздников и выходных в 2022 году

Минтруд определился с переносами праздников и выходных в 2022 году

Путин предложил найти алгоритмы смягчения скачков цен на металлы

ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Путин заявил, что "плевать хотел" на риск блокировки сайта Кремля

ПМЭФ-2021

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

Оппозиционер Гудков пообещал продолжить политическую деятельность

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');