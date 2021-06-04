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Бастрыкин потребовал объяснить арест новосибирского инспектора ДПС

Бастрыкин потребовал объяснить арест новосибирского инспектора ДПС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении госавтоинспектора, смертельно ранившего предполагаемого правонарушителя.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что новосибирским следователям поручено немедленно доложить "об основаниях возбуждения этого уголовного дела, а также ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу" в отношении сотрудника ДПС. В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу, "назначены служебные проверки".

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Данное уголовное дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат.

Инцидент 28 мая

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое других нарушителей вернулись и попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний Векил Абдуллаев, - попытался отбить товарища.

Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, и во время борьбы произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

Позднее суд избрал полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2021 года.

СКР Александр Бастрыкин Новосибирская область

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