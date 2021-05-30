Случайно раненный полицейским мужчина умер в Новосибирской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, получивший огнестрельное ранение при задержании полицейскими в Новосибирской области, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Как сказал собеседник агентства, он умер в реанимации.

Ранее сообщалось, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в пятницу вечером на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, один из них оказал активное сопротивление. Полицейский достал пистолет и во время борьбы с одним из нарушителей произошел непроизвольный выстрел.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в больницу. Двух других правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).