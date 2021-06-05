В Новосибирске арестован участник закончившегося стрельбой конфликта с автоинспектором

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа одного из предполагаемых нарушителей, находившихся вместе с 19-летним Векилом Абдуллаевым, которого 28 мая смертельно ранил автоинспектор в поселке Мошково.

Суд удовлетворил ходатайство Главного следственного управления СКР в отношении Илькина Исмаилова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

В субботу, 5 августа, будет рассмотрено аналогичной ходатайство в отношении второго фигуранта.

Инцидент 28 мая

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое других нарушителей вернулись и попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний Векил Абдуллаев, - попытался отбить товарища.

Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, и во время борьбы произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

Позднее суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Однако в пятницу, 4 июня, лава Следственного комитета России Александр Бастрыкин добился освобождения из-под ареста автоинспектора, смертельно ранившего Абдуллаева.

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки.

Уголовное дело в отношении автоинспектора передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат СКР.