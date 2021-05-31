В Новосибирске арестовали полицейского, выстрелившего в задержанного

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в понедельник избрал меру пресечения в виде заключения под стражу полицейскому, ранившему 28 мая при задержании 19-летнего местного жителя.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

В СУ СКР по региону "Интерфаксу" уточнили, что сотрудник полиции обвиняется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, оружия, с причинением тяжких последствий).

Первоначально действия полицейского квалифицировались, помимо статьи 286 УК РФ, по статье 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщалось, 28 мая вечером на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение.

Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, один из них оказал активное сопротивление. Полицейский достал пистолет и во время борьбы с нарушителем случайно выстрелил ему в голову.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в больницу. Двух других правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

30 мая стало известно, что случайно раненный полицейским мужчина умер.