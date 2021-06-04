Хинштейн попросил проверить отказ в возбуждении дела против курганского депутата

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру РФ и СКР в связи с появившейся в СМИ информацией об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении депутата Курганской облдумы Дениса Хахалова. Депутат был исключен из "Единой России" после видео с жестокой охотой на волка.

Отмечается, что отказ в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ вынесен СУ СК России по Свердловской области. По словам Хинштейна, сообщения об отказе в возбуждении уголовного дела вызвали большой общественный резонанс. В связи с этим Хинштейн попросил провести проверку обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела. Об этом говорится в текстах его писем на имя председателя СКР Александра Быстрыкина и генпрокурора Игоря Краснова, опубликованных в телеграм-канале депутата.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что "проверка продолжается, обстоятельства устанавливаются".

Ранее сообщалось, что в конце апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова инициировала проверки в СКР и прокуратуре в связи с опубликованным в сети видео, на котором якобы депутат Курганской облдумы Денис Хахалов жестоко добивает волка на охоте.

В свою очередь депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн написал в соцсетях, комментируя видео, что в ближайшее время "живодер" будет исключен из рядов партии. Позднее депутата исключили из "Единой России".

Как уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе курганского УМВД, в правоохранительные органы уже поступало обращение областного департамента природных ресурсов с просьбой проверить сведения о незаконной охоте и жестоком обращении с животными.

Также сообщалось, что департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области попросил привлечь группу охотников, в числе которых – депутат Курганской облдумы Денис Хахалов, к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, направив соответствующее заявление в полицию, а также попросил свердловское ГУ МВД взять на контроль проведение проверки. Поводом стало видео с февральской охоты на волка в Камышловском районе региона "с применением способов жестокого обращения с животным".