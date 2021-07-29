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Депутат курганской облдумы сдал мандат после жестокой охоты на волка

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Депутат думы Курганской области Денис Хахалов, исключенный из "Единой России" после видео с жестокой охотой на волка, написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

Заявление Хахалова будет рассмотрено на внеочередном заседании облдумы в ближайшее время.

"Не берусь оценивать виновность или невиновность участников этой охоты – этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Но вместе с тем понимаю, что при таком серьезном резонансе заниматься законодательной работой в областной думе Хахалов уже не сможет", - приведены в пресс-релизе слова председателя облдумы Дмитрия Фролова.

Ранее сообщалось, что в конце апреля этого года глава Росприроднадзора Светлана Радионова инициировала проверки в СКР и прокуратуре в связи с опубликованным в сети видео, на котором якобы депутат Курганской облдумы Хахалов жестоко добивает волка на охоте.

Депутата исключили из "Единой России".

Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области попросил привлечь группу охотников, в числе которых депутат курганской облдумы Хахалов, к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, направив соответствующее заявление в полицию, а также попросил свердловское ГУ МВД взять на контроль проведение проверки. Поводом стало видео с февральской охоты на волка в Камышловском районе региона "с применением способов жестокого обращения с животным".

Курганская область Единая Россия

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