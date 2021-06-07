Кремль не стал комментировать высказывания Трампа о насмешках Путина над Байденом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова попросили прокомментировать недавние высказывания экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что Путин "открыто насмехается над Байденом".

Между тем свои отношения с президентом РФ Трамп охарактеризовал как "отличные", но при этом подчеркнул, что "никто не был так суров с Россией, как он".

"Наверное, вряд ли мне нужно как-то комментировать господина Трампа. Это нужно у него спрашивать, какие насмешки он имел в виду", - сказал Песков.

Что касается заявления о том, кто был более суровым, продолжил он, то очевидным остается в настоящий момент то, что санкционная политика со стороны США продолжается.

"Санкций – свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. Конечно, это такой порочный замкнутый круг, теоретически из которого нужно выходить, потому что санкции не позволяют добиваться каких-то целей. То есть санкции уже принимаются не с целью чего-то конкретного и чтобы достичь чего-то. Потому что санкции не помогают чего-то достичь и это не тот инструмент, который работает с Россией", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что с Россией работает только "основанный на взаимном уважении диалог".

Песков также добавил, что возможность проведения совместной пресс-конференции президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена по итогам их саммита в Женеве обсуждается. Встреча пройдет 16 июня в Женеве.

"Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы – совместная пресс-конференция двух президентов. Разумеется, опять же, это обоюдное должно быть решение. И после того, как мы согласимся на тот или другой вариант, мы вам сообщим. Но в любом случае, с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы в Женеве", - сказал Песков журналистам.