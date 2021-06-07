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Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского - Алексея.

Как следует из базы розыска МВД, с которой ознакомился "Интерфакс", Алексей Павлович Масловский 1979 года рождения объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса РФ. При этом, по какой именно статье Масловский объявлен в розыск, МВД не уточняет.

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Основателю и экс-гендиректору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому предъявлено обвинение в хищении более 95 млн рублей. Он был задержан в декабре 2020 года.

Согласно информации МВД РФ, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия в рамках дела прошли в офисе "Покровского рудника", принадлежащего Petropavlovsk.

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, составляет более 95 млн рублей.

Масловский не признает вину, сообщил ранее "Интерфаксу" его адвокат.

Павел Масловский Алексей Масловский Petropavlovsk

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