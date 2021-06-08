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В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки
Вид на Дом советов в Калининграде
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде прошла презентация проекта новой застройки территории Королевской горы в историческом центре города и сноса недостроенного Дома Советов. Проект представил руководитель петербургской "Студии 44" Никита Явейн.

По его словам, Дом Советов технически невозможно реконструировать. На его месте и вокруг предлагается построить административные и общественные здания, высотную гостиницу, апартаменты, обустроить прогулочные зоны фонтаны и водное пространство.

На месте Дома Советов предложено построить отель высотой более ста метров. Он будет на 30 метров выше нынешнего недостроя, а его очертания будут напоминать Королевский замок XIII века, который был разрушен во время второй мировой войны и окончательно снесен к 1970 году.

"Территория вокруг существующего Дома Советов объективно является смысловым, историческим, но недосформированным центром Калининграда, который должен получить комплексное развитие. Он должен воедино связать довольно большую территорию Королевской горы и стать новой доминантой города", - отметил Явейн.

Участвующий в обсуждении проекта губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что новый административный комплекс должен будет принять не только все министерства и ведомства регионального правительства, которые сегодня работают разрознено в семи зданиях, но также мэрию, Совет депутатов Калининграда, областную Думу, различные федеральные структуры.

"Запрос на создание такого единого центра государственной власти у нас есть", - сказал он.

В обсуждении проекта участвуют архитекторы, строители и представители общественности.

Дом Советов начали строить в 1970 году на месте восточного крыла снесенного замка. Это самое высокое здание в Калининграде - две 21-этажные башни, объединенные крытыми переходами. Строительство прервали в конце 80-х годов при готовности здания на 95%.

В 2005 году к 750-летию города в здании провели единственный и последний и косметический ремонт. Затем оно не раз меняло собственников и инвесторов, которые хотели завершить проект. В 2019 году недострой выкупило правительство области под размещение различных структур региональной и муниципальной власти. Чиновники полагали, что здание технически исправно.

Осенью 2020 года губернатор заявил, что конструкция оказалась небезопасной и ее достроить невозможно. Был объявлен международный конкурс по благоустройству и застройке исторического центра Калининграда.

Калининград Дом Советов Калининградская область Королевская гора Антон Алиханов Никита Явейн

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