Пострадавшие из-за стрельбы волгоградские школьники ранили себя сами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Школьники, получившие во вторник травмы в результате стрельбы около школы в городе Волжском Волгоградской области, стреляли друг в друга, сообщает ГУ МВД по региону.

"Травмы - ранения голени и предплечья - получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что слова подростков о том, что в них стрелял неизвестный мужчина с пневматическим оружием, "не соответствуют действительности".

"На розыск и задержание "злоумышленника" были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство городского управления МВД, областного главка, представители правоохранительных структур и надзорных ведомств", - отмечают в ведомстве.

Сейчас с подростками работают полицейские, устанавливаются мотивы их поступка. По факту заведомо ложного вызова спецслужб (ст. 19.3 КоАП РФ) проводится проверка.

Ранее во вторник пресс-служба МВД по Волгоградской области на фоне информации о ранении школьников сообщала, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия, скрылся и был объявлен в розыск.

Отмечалось, что два подростка получили синяки и ссадины, инцидент произошел возле школы номер 15 в городе Волжский. Состояние подростков не вызывает опасения, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 15-летние подростки могли выдумать стрелявшего и на самом деле конфликт происходил только между ними.