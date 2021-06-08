Ранившие друг друга под Волгоградом дети выдумали стрелка из-за страха перед взрослыми

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Школьники, ранившие друг друга во вторник в городе Волжский Волгоградской области, а потом сообщившие, что в них стрелял неизвестный, обманули полицию из-за страха перед взрослыми.

На записи, предоставленной пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области видно, как 15-летние подростки по очереди стреляют друг в друга из пневматического ружья, находясь в коридоре в квартире.

"После (стрельбы - ИФ) ногу он мне перебинтовал и сказал, давай и ты выстрелишь, чтобы тебе не было обидно. Я согласился. Потом мы забоялись сказать все как есть и наврали", - говорит один из подростков на видео.

Второй мальчик сообщил, что после "перестрелки" они отправились в школу: "один на репетицию, другой - закрывать долги".

"Мой классный руководитель спросила: "Что случилось?". Мы зачем-то решили наврать и придумать историю про неизвестного человека и несуществующий образ", - сказал подросток.

В данный момент школьники госпитализированы. Состояние подростков не вызывает опасения, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья.

Ранее сообщалось, что двое подростков получили синяки и ссадины в результате стрельбы из неустановленного оружия возле школы N15 в городе Волжский. Со слов пострадавших, неизвестный мужчина выстрелил в их сторону и скрылся.

Позже выяснилось, что подростки сами стрелялил друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона.

В полиции отметили, что на розыск и задержание "злоумышленника" были ориентированы десятки патрулей и нарядов полиции, на место выезжало руководство областного главка.

В настоящее время с подростками работают полицейские. По факту заведомо ложного вызова спецслужб (ст. 19.3 КоАП РФ) проводится проверка.