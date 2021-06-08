Через два года в истребительной авиации РФ появятся девушки-пилоты

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Через два года в российских Воздушно-космических силах появятся первые летчицы, которые будут управлять современными боевыми самолетами истребительной авиации, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в Военно-транспортную авиацию", - сказал замминистра по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища.

"В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - добавил он.

По его словам, девушки-курсанты "без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".

В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивают разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.