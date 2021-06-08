Суд Петербурга вернул в прокуратуру иск о запрете видео Dolce&Gabbana

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга не стал рассматривать административный иск прокурора о запрете в РФ двух видеозаписей в инстаграм-аккаунте дома моды Dolce&Gabbanа, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Суд вернул материалы истцу. Отмечается, что имеющиеся недостатки не были устранены в установленный срок.

По данным пресс-службы, депутат Государственной думы Михаил Романов, по жалобе которого надзорное ведомство проводило проверку соцсети Dolce&Gabbanа, обращение отозвал.

Требования прокурора были связаны с двумя публикациями, в которых якобы отрицаются семейные ценности и пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения.

Иск был оставлен без движения до 7 июня, поскольку прокурор не предоставил документы, на которых основаны исковые требования - копии материалов проверки. Кроме того, заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике, а доказательств невозможности определения административного ответчика суду не предоставлено.