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Житель Краснодара отсудил у больницы 5 млн руб. за удаленный по ошибке кишечник

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Житель Краснодара отсудил 5 млн рублей у государственной больницы за грубую врачебную ошибку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

"Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел иск потерпевшего к Клинической больнице скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года пациент поступил в медицинское учреждение с диагнозом "острый аппендицит", где и был прооперирован.

По результатам исследования удаленного аппендикса мужчине сообщили, что у него - рак. В связи с этим была проведена еще одна операция по удалению кишечника.

Впоследствии выяснилось, что операция была произведена ошибочно, а материал, представленный для исследования, не принадлежал пациенту.

Краснодар

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