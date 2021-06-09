Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил представить, какими будут для России последствия вступления Украины в НАТО. Российский лидер констатировал, что подлетное время ракет альянса значительно сократится.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Это для нас красная линия или нет?" - продолжил Путин.

В этом же интервью он отметил, что "как минимум, 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО". По словам российского президента, это умные люди, которые не хотят оказаться на линии огня и стать пушечным мясом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно.

"Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас поставлена на карту, и именно сейчас нам нужна помощь", - отметил он.

Зеленский добавил, что верит во вступление Украины в НАТО, но граждане страны уже не так сильно уверены в этом, как раньше. По его словам, Киев опасается попытки российского блицкрига.

В офисе президента Украины заявляли, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским подчеркнул важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.