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ВТБ не прогнозирует серьезного удорожания ипотеки в России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Средние ставки по ипотеке в России на фоне изменения условий льготной программы могут быть скорректированы в большую сторону, но останутся в рыночных значениях, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-президент банка ВТБ Евгений Дячкин.

"Фактор роста ставки по госпрограмме после ее модернизации здесь не критичен - они (ставки) скорректируются в большую сторону, но глобально останутся в рыночных значениях", - подчеркнул вице-президент ВТБ.

Он добавил, что на ставки влияют макроэкономические показатели, которые непосредственно характеризуют состояние рынка. В апреле ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5% до 5%. "На ближайших заседаниях она также может быть пересмотрена, что повлияет на цены у отдельных игроков", - сказал Дячкин.

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Вице-президент ВТБ отметил, что в целом большая часть ипотеки в России выдается на рынке готового жилья - около 70%. "Ставки по ипотеке на эти объекты все время были выше условий госсубсидирования, но находились на приемлемом уровне, в том числе и относительно периодов прошлых лет. Поэтому глобально по рынку серьезного удорожания ипотеки мы не ждем", - заключил Дячкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей.

По информации ЦБ РФ, в апреле 2021 года средняя ставка по предоставленным ипотечным кредитам увеличилась до максимального уровня с декабря прошлого года и составила 7,3% годовых. В марте она составляла 7,23% годовых.

Полная версия интервью с Евгением Дячкиным размещена на сайте "Интерфакс-Недвижимость".

ВТБ

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