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В РФ создан госрезерв антиковидной продукции на три месяца

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России в рамках формирования системы распределенного гражданского резерва уже созданы запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Субъекты федерации вместе с Росрезервом и предприятиями задействованы в решении еще одной важной задачи - обеспечении биологической безопасности. Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, которые при необходимости помогут сглаживать пики спроса", - сказал Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга за 2019-2020 годы.

10 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок, а также для создания резервов необходимых средств, лекарств и аппаратов с учетом различных сценариев распространения коронавируса.

15 июля того же года Мантуров сообщил о начале формирования "государственного материального резерва по "ковидной" тематике".

Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Минпромторг РФ Денис Мантуров

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