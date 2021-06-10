Голикова сообщила о снижении младенческой смертности в 2020 г. на 8,2%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова назвала "знаковым результатом" снижение младенческой смертности в России в "сложном" 2020 году.

"У Российской Федерации есть знаковые результаты, о которых я не могу не сказать: в 2020 году младенческая смертность снизилась на 8,2%, и составила 4,5 на тысячу человек, родившихся живыми", - сказала Голикова, выступая в четверг на церемонии закладки камня под строительство многопрофильной детской больницы в подмосковном Красногорске.

По ее словам, эти показатели были достигнуты, "несмотря на сложности 2020 года".