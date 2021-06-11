Задержаны механик и директор компании, чей автобус попал в ДТП с семью жертвами в Лесном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еще два человека задержаны по уголовному делу об аварии с автобусом в городе Лесном (Свердловская область), в результате которой погибли семь человек, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"На сегодняшний день... задержаны трое подозреваемых - это 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили еще одно уголовное дело после этого ДТП - по ч.3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Дела, возбужденные ранее следователями СКР (по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и следственными органами полиции (ч.5 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее смерть людей) соединены в одном производстве.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что "в этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне неуправляемого автобуса находилось 48 пассажиров". "Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни", - добавил он.

В четверг утром водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил людей, которые шли на работу на комбинат "Электрохимприбор" в Лесном. Причиной, предположительно, стал отказ тормозов. В результате семь человек погибли, четверо госпитализированы, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По другим данным, травмы получили девять человек. Все погибшие и пострадавшие являются работниками комбината.

Водитель был задержан. Автобус направлен на обследование. По данным регионального ГУ МВД, он был выпущен в 2012 году и все это время находился у одного владельца. В день происшествия автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский.