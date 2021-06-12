Трем фигурантам предъявили обвинение после ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение водителю автобуса, механику и директору автопредприятия, на балансе которого находился транспорт, попавший в смертельное ДТП в ЗАТО Лесной в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Водителю автобуса предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ), механику - в недоброкачественном ремонте ТС и их выпуске в эксплуатацию с неисправностями, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.266 УК РФ). Директору предприятия предъявлено обвинение по двум статьям: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ) и по ч.3 ст.266 УК РФ.

Директор и механик автопредприятия арестованы, в отношении водители ввели запрет определенных действий.

Утром 10 июня водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил людей, которые шли на работу на комбинат "Электрохимприбор" в Лесном (Свердловская область). Причиной, предположительно, стал отказ тормозов. В результате семь человек погибли, четверо госпитализированы, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По другим данным, травмы получили девять человек. Все погибшие и пострадавшие являются работниками комбината.

Возбуждено три уголовных дела.

По информации руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, автобус был выпущен в 2012 году и все это время находился у одного владельца. В день происшествия автобус прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский.