Глава Кисловодска попал в больницу после падения с электросамоката

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врачи борются за жизнь главы Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу.

"Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция. Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее", - написал Владимиров в своем инстаграме.

Курбатову 51 год, он является главой Кисловодска с 2015 года.