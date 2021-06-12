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Глава Кисловодска попал в больницу после падения с электросамоката

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врачи борются за жизнь главы Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу.

"Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция. Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее", - написал Владимиров в своем инстаграме.

Курбатову 51 год, он является главой Кисловодска с 2015 года.

Кисловодск Александр Курбатов

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