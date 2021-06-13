Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александр Курбатов, который в субботу был госпитализирован после падения с электросамоката, находится в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в мэрии города.

"Сделали первую операцию. Состояние остается тяжелым. Он находится в реанимации", - сказал представитель мэрии города.

Ранее со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщалось, что Курбатов неудачно упал с электросамоката и был госпитализирован в тяжелом состоянии.