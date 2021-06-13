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На въездах в Ивановскую область поставили ДПС из-за ситуации с COVID в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Наряды ДПС выставили на въезде в Ивановскую область на Костромском, Ярославском и Московском направлениях, сообщает в воскресенье пресс-служба УМВД по области со ссылкой на решение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что причина такого решения оперштаба - ухудшение эпидемиологической ситуации в столице.

Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция.

Свободный въезд в регион без самоизоляции доступен только тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19, у кого есть справка об отрицательном тесте, сделанном не ранее чем за три дня до въезда, либо справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.

Отмечается, что в регионе ведется круглосуточная проверка справок о вакцинации, и не только на въездах.

В Москве 15-19 июня объявлены нерабочими днями. В городе усилены меры безопасности и введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

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Ивановская область Москва ДПС Коронавирус

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