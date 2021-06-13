Что произошло за день: воскресенье, 13 июня

Отмена школьного выпускного в парке Горького, итоги саммита G7, завершение карьеры Александра Поветкина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прирост числа заболевших COVID в Москве составил 7 704 человека. На фоне роста заболеваемости выпускной для школьников в парке Горького отменили, форум "Россия - страна возможностей" перенесен. Между тем Ивановская область выставила посты ДПС на въезде для проверки справок о прививке и антителах (если их нет, обязательна самоизоляция). В целом по стране за сутки выявили 14 723 случая заражения. Власти Петербурга заявили о планах ввести новые ограничения.

- В Москве и Подмосковье объявили об акциях для тех, кто привьется от COVID в ближайшие недели. Среди москвичей, которые привьются с 14 июня до 11 июля, каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей. У жителей Подмосковья, которые придут на прививку 15-25 июня, будет шанс выиграть трехкомнатную квартиру в Серпухове.

- Завершился саммит G7 в Корнуолле. По итогам встречи лидеры "большой семерки" заявили о готовности налаживать отношения с Россией, а также призвали Китай соблюдать права человека. Также страны G7 намерены обеспечить поставку 2,3 млрд доз вакцин бедным странам до конца 2022 года.

- Главу Кисловодска ввели в искусственную кому после операции. Состояние Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, удалось стабилизировать.

- Акциониста арестовали за стрельбу из охолощенного оружия на Красной площади. Павел Крисевич останется под стражей до 11 августа, находившуюся с ним во время акции журналистку SOTA Нику Самусик отпустили под обязательство о явке к следователю.

- Александр Поветкин завершает карьеру в профессиональном боксе. Последним для 41-летнего спортсмена стал бой с Диллианом Уайтом в ночь на 25 марта, россиянин потерпел поражение.

- Сборная Англии победила Хорватию в матче Евро-2020 со счетом 1:0.

- Новак Джокович стал победителем Roland Garros. Он нанес поражение пятой ракетке мира, представителю Греции Стефаносу Циципасу.