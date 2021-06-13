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МИД призвал G7 доказать на деле желание наладить отношения с Россией

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве обратили внимание на один "интересный аспект" в совместном заявлении по итогам саммита "большой семерки", касающийся отношений с Россией, заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны G7 приняли совместное заявление, в котором, помимо традиционного призыва к России прекратить дестабилизирующее поведение, есть один интересный аспект. Семерка высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

В миреСтраны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с РоссиейСтраны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с РоссиейЧитать подробнее

Как отметила Захарова, раньше страны G7 "заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой".

"Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", - подчеркнула она.

В воскресенье участники саммита G7 в финальном коммюнике, как сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо.

Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе.

Это - первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.

МИД РФ Мария Захарова G7

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