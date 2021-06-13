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Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией
Фото: Jack Hill - WPA Pool / Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, - отмечается в коммюнике. - В частности, она должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран".

Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.

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Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к России "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".

Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе. Это - первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.

G7 Россия

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